شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يعقد مباحثات مع نظيره الروسي بالقاهرة غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يعقد وزير الخارجية، سامح شكري، غدا، السبت، جلسة مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.
ومن المنتظر أن يتناول الوزيران، خلال اللقاء الذي يعقد بقصر التحرير بالقاهرة، العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب القضايا والملفات الإقليمية بالمنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ويعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.
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