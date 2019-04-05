الارشيف / أخبار مصر

شكري يعقد مباحثات مع نظيره الروسي بالقاهرة غدًا

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يعقد مباحثات مع نظيره الروسي بالقاهرة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد وزير الخارجية، سامح شكري، غدا، السبت، جلسة مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

ومن المنتظر أن يتناول الوزيران، خلال اللقاء الذي يعقد بقصر التحرير بالقاهرة، العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب القضايا والملفات الإقليمية بالمنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شكري يعقد مباحثات مع نظيره الروسي بالقاهرة غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا