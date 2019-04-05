شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسي رئيسًا لمجلس إدارة «دي إم سي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه تم الاستحواذ على مجموعة «دي ميديا» الإعلامية المالكة لقنوات «دي إم سي»، وإعلان تامر مرسي رئيسا لمجلس إدارة الشركة. والشركة المتحدة هي المالكة لمجموعة «إعلام المصريين» مالكة قنوات أون والحياة، وصاحبة الحصة الحاكمة في قنوات سي بي سي. وأعلن تامر مرسي أنه بدأ العمل الآن على إعادة هيكلة القنوات الفضائية في المجموعة من أجل النهوض بالرسالة الإعلامية ورسم مستقبل أفضل، في ظل ما طالب به رئيس الجمهورية من حتمية قيام الإعلام بدوره المطلوب في تنمية الدولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تامر مرسي رئيسًا لمجلس إدارة «دي إم سي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.