شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تتسلم طائرة الأحلام الثانية منتصف الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتسلم الشركة الوطنية مصر للطيران فى منتصف أبريل الجارى، طائرة الأحلام دريملاينر الجديدة من طراز بوينج 787-9،. يأتى ذلك فى إطار خطة تطوير أسطول الشركة.

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وقالت مصادر بالشركة أنه من المقرر أن تلك الطرازات على خطوط شنغهاى وطوكيو ونيويورك وبانكوك، وتتميز بأنها قادرة على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كلم دون توقف، وتعد الطائرة الأفضل فى توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها فى الإقلاع إلى 99% على مستوى العالم، وتم تطويرها لتصبح أقل فى استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.

وكانت الشركة قد تسلمت الطائرة الأولى من نفس الطراز نهاية مارس الماضى، ولا تزال مصر للطيران تواصل سعيها لدعم أسطولها الجوى الذى سيشهد بنهاية عام 2020 ضم "33" طائرة جديدة." - (6) طـائرات بوينج دريمـلاينر B787-9، و12 طائرة من طراز إيرباص A220-300، و15 طائرة من طراز إيرباص A320neo.