شاهد فى دقيقة.. محظورات القيادة فى قانون المرور الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع قانون المرور الجديد الذى يناقش داخل مجلس النواب، مجموعة من المحظورات على سائق السيارة، حيث تعرضه للمساءلة القانونية، ومنها : -التسبب فى تلوث الطريق وإلقاء القمامة ومخلفات البناء أو إصدار أصوات مزعجة -عدم الالتزام بالحد الأدنى والأقصى للسرعات المقررة -ارتكاب أى فعل فاضح أو المساهمة فيه -السماح بركوب أشخاص أو تحميل دواب فى غير الأماكن المخصصة Advertisements -قيادة السيارة ليلا بدون استخدام الأنوار وفقا للمواصفات القياسية -الوقوف بالسيارة ليلا بالطريق فى أماكن لا توجد بها إضاءة وبدون استخدام أنوار -استعمال السيارة فى مواكب خاصة وتجمعات دون تصريح من الجهات المختصة -تركيب أجهزة تثبيت أو مصابيح للمركبة أو ملصقات أو معلقات على جسم السيارة أو استخدام أجهزة تؤثر على الرادارات -نقل مواد وسلع وأدوات أو أشياء محظورة قانونيا تعرض حياة المواطنين للخطر -مخالفة قواعد واشتراطات سير السيارات الأجنبية المخصصة لنقل البضائع أو النقل الجماعى التى تمر بالبلاد

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