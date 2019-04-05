شكرا لقرائتكم خبر عن السيناتور ريتشارد بلاك يشبه السيسى بـ" إبراهام لينكولن" ويشيد بإجراءاته لدرء الفتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شبه ريتشارد بلاك، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرجينيا، والذى خدم فى الجيش الأمريكى لمدة 31 عاما ثم انخرط فى السياسة الرئيس السيسى وما يقوم به من إجراءات لدرء الفتن فى مصر بما قام به الرئيس الأمريكى الأسبق إبراهام لينكولن من إجراءات حازمة للحفاظ على وحدة بلاده ضد أى فوضى.

ومن جانبه، سرد مايكل مورجان مقدم برنامج النبض الأمريكى المذاع على شاشه القاهرة والناس والباحث السياسى فى مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية تفاصيل سلسلة مؤتمرات " united we stand " معا متحدون والتى بدأت فى عام 2014 وتطور أهداف السلسلة بداية من محاربة الإرهاب وكيفية التغلب عليه مرورا بالعلاقات المصرية الأمريكية التى كانت تمر بحاله من الجفاف فى ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ونهاية بمؤتمرات المطالبة بإدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية فى الولايات المتحدة مع مكتب السيناتور الأمريكى تيد كروز والمرشح السابق فى سباق الرئاسة الأمريكية لعام 2016.

وأضاف مورجان بأن تطور سلسلة المؤتمرات للرقى بالعلاقات المصرية الأمريكية لمستوى التخطيط الاستراتيجى هو تطور ملحوظ فى العلاقة بشكل ملحوظ.

Advertisements

ومن جانبه، أشار نائب رئيس مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية ايلى جولد عن دور النبض الأمريكى بالتعاون مع مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية فى السنوات القليلة الماضية لمحاوله طرح الصورة الحقيقية لما يحدث فى منطقه الشرق الاوسط ومصر داخل أروقه الكونجرس الأمريكى وً دوائر صناعه القرار.

وقد اثنى جولد على جهود مصرفى منطقه الشرق الأوسط للحفاظ على أمن وسلام المنطقة.