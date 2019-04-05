شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لوزيرى خارجية مصر وروسيا فى قصر التحرير غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة غداً السبت مع سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا، وذلك بقصر التحرير.

كان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قد أعلن أنه سيتوجه إلى مصر والأردن فى زيارة عمل خلال الفترة من 5 - 7 أبريل الجارى.

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وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، فى بيان صحفى، الخميس، أن لافروف سيناقش في القاهرة استئناف الرحلات بشكل كامل بين روسيا ومصر، والانتهاء من العمل المشترك للمتخصصين الأمنيين فى مطارى الغردقة وشرم الشيخ.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن سيجرى محادثات مع وزير الخارجية سامح شكري وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.