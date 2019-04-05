شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسى رئيسا لمجلس إدارة دى إم سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه قد تم الاستحواذ على مجموعة دى ميديا الإعلامية المالكة لقنوات دى إم سى وتم إعلان تامر مرسى رئيسا لمجلس إدارة الشركة. Advertisements الشركة المتحدة هى المالكة لمجموعة إعلام المصريين مالكة قنوات أون والحياة وصاحبة الحصة الحاكمة فى قنوات سى بى سى. وأعلن تامر مرسى أنه بدأ العمل الآن على إعادة هيكلة القنوات الفضائية فى المجموعة من أجل النهوض بالرسالة الإعلامية ورسم مستقبل أفضل للإعلام شريكا فى التنمية.

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