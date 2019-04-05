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تامر مرسى رئيسا لمجلس إدارة دى إم سى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه قد تم الاستحواذ على مجموعة دى ميديا الإعلامية المالكة لقنوات دى إم سى وتم إعلان تامر مرسى رئيسا لمجلس إدارة الشركة.

 

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الشركة المتحدة هى المالكة لمجموعة إعلام المصريين مالكة قنوات أون والحياة وصاحبة الحصة الحاكمة فى قنوات سى بى سى.

 

وأعلن تامر مرسى أنه بدأ العمل الآن على إعادة هيكلة القنوات الفضائية فى المجموعة من أجل النهوض بالرسالة الإعلامية ورسم مستقبل أفضل للإعلام شريكا فى التنمية.

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