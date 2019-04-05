- 1/32
- 2/32
- 3/32
- 4/32
- 5/32
- 6/32
- 7/32
- 8/32
- 9/32
- 10/32
- 11/32
- 12/32
- 13/32
- 14/32
- 15/32
- 16/32
- 17/32
- 18/32
- 19/32
- 20/32
- 21/32
- 22/32
- 23/32
- 24/32
- 25/32
- 26/32
- 27/32
- 28/32
- 29/32
- 30/32
- 31/32
- 32/32
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. توزيع وجبات وألعاب على 400 طفل يتيم بالحديقة الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شهدت فعاليات احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية توزيع الهدايا والجوائز والوجبات الخفيفة على أكثر من 400 طفل من الأيتام المشاركون من مختلف دور الأيتام بأحياء القاهرة وبعض الأيتام المقيمين بجمعيات رعاية الأيتام والمدارس وذوى الاحتياجات الخاصة.
واستمتع الأطفال بعروض الفرق الفنية والاستماع لفقرات غنائية متنوعة، بمشاركة المطرب الفنان سامح يسرى ومشاهدتهم لبعض العروض الترفيهية والألعاب، وقضاء يوم ترفيهى كامل لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأيتام.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. توزيع وجبات وألعاب على 400 طفل يتيم بالحديقة الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.