شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. توزيع وجبات وألعاب على 400 طفل يتيم بالحديقة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت فعاليات احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية توزيع الهدايا والجوائز والوجبات الخفيفة على أكثر من 400 طفل من الأيتام المشاركون من مختلف دور الأيتام بأحياء القاهرة وبعض الأيتام المقيمين بجمعيات رعاية الأيتام والمدارس وذوى الاحتياجات الخاصة.

واستمتع الأطفال بعروض الفرق الفنية والاستماع لفقرات غنائية متنوعة، بمشاركة المطرب الفنان سامح يسرى ومشاهدتهم لبعض العروض الترفيهية والألعاب، وقضاء يوم ترفيهى كامل لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأيتام.





















































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