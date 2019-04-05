قوافل طبية لعلاج السجناء بسجن 430 بوادى النطرون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل قطاع السجون، توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء السجون، ويوقع الكشف الطبى على نزلاء سجن 430 الصحراوى بمنطقه سجون وادى النطرون . وقام قطاع السجون بتوجيه قافلة طبية ، ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى ( سجن 430 الصحراوى بمنطقه سجون وادى النطرون ) وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم. Advertisements وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية، لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية .

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