وزير التنمية المحلية ومحافظى القاهرة والجيزة يلتقطون صور تذكارية مع الأطفال الأيتام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول اللواء محمود شعراوى وزير التنمية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وعدد من قيادات الوزارة، وجبة الإفطار مع الأطفال الأيتام داخل الحديقة الدولية بمدينة نصر منذ قليل. وجلس الأطفال الأيتام على مائدة الوزير ومحافظى القاهرة والجيزة، والتقط الوزير والمحافظين صور تذكارية مع الأطفال، وشهدت الحديقة عروضًا ترفيهية للأطفال وإذاعة أغانى الأطفال.

























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