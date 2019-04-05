​"الطيب" يقرر تعديل ضوابط مكافأة الامتحانات للشهادات الأزهرية (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تعديل ضوابط مكافأة امتحانات الشهادات الأزهرية "ابتدائية - إعدادية - ثانوية - قراءات - إعدادية وثانوية البعوث".

ونص قرار الإمام الأكبر الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه، على أن تحسب مكافأة يوم العمل بثلاثة أيام للعاملين بمراكز توزيع الأسئلة، ومنح رئيس المركز مكافأة يومين عمل قبل بداية العمل بالمركز للتحضير مع الأعضاء، ومنح الأعضاء مكافأة يوم واحد.

كما يتم احتساب يوم العمل الفعلي باللجان بثلاثة أيام بالمناطق العادية، وأربعة بالمناطق النائية، واحتساب يوم الفراغ بيوم واحد لرئيس اللجنة والمساعدين في لجان الملاحظة والاختبارات الشفوية.

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واحتساب يوم العمل الفعلي بيومين بالمناطق النائية، وثلاثة بالحدودية لأعضاء لجان الملاحظة والاختبارات الشفوية، إضافة إلى ندب موجه لكل 100 طالب، واحتساب يوم العمل بيومين بالمناطق النائية وثلاثة بالحدودية.

وتضمن القرار رفع مكافأة التصحيح للإداريين والعمال ومعلمي التربية الرياضية وأمناء المعامل ومشرفي التغذية والأمن والأخصائيين الاجتماعيين والزائرات الصحيات والشرطة.



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