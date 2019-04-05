"اعمل الصح".. لافتات لحث المواطنين على المشاركة باستفتاء تعديل الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمد حسام الدين:

رصدت عدسة "الخليج 365"، انتشار لافتات دعائية تحث المصريين، على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في الشوارع والميادين الرئيسية.

وحملت اللافتات التي انتشرت في وسط القاهرة، شعار "اعمل الصح"، "شارك.. وقول رأيك"، و"المشاركة مسئولية"، و"مشاركتك مسئولية.. خليك قدها".

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، عقد 6 جلسات للحوار المجتمعي؛ للاستماع إلى الآراء المختلفة بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.