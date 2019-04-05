مسؤول بالآثار يكشف تفاصيل تطوير حمام الأوزوريون بـ"أبيدوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف

تصوير - أحمد جمعة

قال المهندس وعد الله أبوالعلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، أن مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بحمام الأوزوريون بمعبد سيتي الاول بأبيدوس، يعد واحدًا من أهم مكونات أعمال تطوير المنطقة.

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وأضاف أبوالعلا، في تصريحات اليوم، أن حمام الأوزوريون هو مبني ذو طبيعة مائية في نشأته، حيث أنشئ على عيون مائية جوفية قديمة ويقع خلف معبد سيتي الأول على مستوى منخفض يبلغ 18 مترًا.

وأشار إلى أن زيادة وتدفق المياه الجوفية يرجع إلى عدد من الأسباب العلمية ومنها وجود قناة فرعية قديمة لتوصيل المياه مر النيل إلى الأوزوريون تمر أسفل معبد سيتي الأول، بالإضافة إلى زيادة مناسيب مياه نهر النيل وخاصة بعد إنشاء السد العالي عام 1964.

وواصل: "المنطقة كانت تعاني من التعديات السكنية والزراعية، ووجود منازل قرية العرابة المدفونة التي ترجع إلى أكثر من 100 عام وأراضي زراعية قديمة ومستحدثة تسببت في زيادة تدفق مياه الصرف الصحي والزراعي، وهو الأمر الذي زاد من ارتفاع مناسيب المياه في الأوزوريون".​