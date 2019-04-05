"وزيري": سوهاج عادت للخريطة السياحية والأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، إن سوهاج عادت إلى الخريطة السياحية والأثرية لما تمتلكه من مواقع أثرية لا نظير لها، حيث تمتلك 38 معبد ومقبرة.

وأضاف "وزيري"، في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة: "نحرص على استكمال مشروع خفض المياه الجوفية بمعبد أبيدوس، بعد توقف دام أكثر من ٥ سنوات بسبب ثورة ٢٠١١".

وأضاف، خلال افتتاح مركز الزوار الجديد بمنطقة آثار أبيدوس، ومشروع خفض المياه الجوفية لمعبد الأوزريون بمركز البلينا، أن وجود ٤٠ سفيرًا بأسرهم في سوهاج في قلب الصعيد أمر يدعو للفخر.​