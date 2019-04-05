محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:
تصوير - أحمد النجار:
احتفلت جمعية الأورمان بيوم اليتيم بملاهي "دريم بارك" بمنطقة 6 أكتوبر، حيث بدأ الحفل صباح اليوم الجمعة، بتوزيع الهدايا على جميع الأطفال المشاركين، وذلك وسط تأمين وتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها مديرية أمن الجيزة.
وبدأت فقرات الحفل بعروض ترفيهية وموسيقية تفاعل معها الأطفال القادمين من دور رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات أهلية، وشاركهم عدد كبير من المتطوعين الشباب.
وأتاحت الجمعية ألعاب المدينة مجانا للأطفال على مدار اليوم.
ومن المقرر أن يختتم الحفل مساء اليوم بزفاف 120 عروس من أبناء دور الأيتام وتوزيع هدايا نقدية عليهم، بحضور عدد من الشخصيات العامة والفنانين.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في "دريم بارك": ألعاب وعروض ترفيهية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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