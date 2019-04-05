محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

كشف الشاعر السعودي حسان الطيار، عن كواليس زيارته للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك داخل منزله، وذلك بعد أن نشر أمس الخميس، صورًا له برفقة الرئيس وزوجته السيدة سوزان ونجليه "علاء وجمال"، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

قال حسان الطيار، إن زيارته للرئيس الأسبق -الأسبوع الماضي- كانت زيارة أسرية دون تكليف أو طلب من أحد، نظرًا لعلاقة الأخوة القوية التي تربطه بنجله علاء مبارك.

وأضاف الطيار-في تصريحات لمصراوي- أنه طلب من علاء لقاء والده، وبالفعل وافق الأخير على طلبه: "تشرفت بلقاء الرئيس الأسبق، والسيدة سوزان مبارك، وجمال مبارك، وكان عبارة عن لقاء محبة".

وواصل: "زي أي شخص جاي يزور أهله، زيارة محبة لأسرتي الثانية فقط لا غير.. هي زيارة ابن لوالده".

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وأشار الطيار، إلى أن مدة الزيارة قاربت على الساعة، لافتًا إلى أن الحديث كان عامًا أسرياً، ولم يتم التطرق لأي موضوعات أخرى نهائياً، فقط تضمن الاطمئنان على صحة الرئيس الأسبق وعن أسرته وتطرق لبعض الأحاديث عن الوطن العربي بصورة عامة، قائلًا:"إن مبارك اطمئن على السعودية، وأكد مكانتها العظيمة في قلبه، هي والإمارات على وجه الخصوص".

وعن صحة الرئيس الأسبق، قال الشاعر السعودي، إنه يتمتع بصحة جيدة "رجل ذو باع طويل، ورجل ماشاء الله تبارك الله، حديثه وكلامه يليق بشخصيته، ليس هناك فرق ما بين مبارك في السابق ومبارك الآن، هو نفسه، قيمة وقامة ما شاء الله"، مؤكدًا أن وضعه الصحي طيب، وبكامل أناقته.

كان الشاعر السعودي، حسان الطيار، نشر عبر حسابه على "تويتر"، أمس، صورًا له مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأسرته.

وعلق "الطيار"، على الصور، قائلًا: "تشرفت وزوجتي بلقاء والسلام على الرئيس محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، والسيدة سوزان مبارك، والأستاذ علاء مبارك والأستاذ جمال مبارك، غمرنا كرم هذه الأسرة العظيمة التي أعجزت الكلمات عن التعبير والتقدير، وللصور بقية".