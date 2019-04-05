محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
طالبت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، بضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، بعد أحداث الاعتداءات التي شهدتها عدة مستشفيات خلال الأومة الأخيرة.
كما طالبت "مينا" خلال كلمتها في الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء المنعقدة اليوم بدار الحكمة، بضرورة أن يتم رفع توصية من الجمعية العمومية للجنة الصحة بالبرلمان لتغليظ العقوبة على المستشفيات وألا يقبل فيها التصالح مثل قضايا الاختلاس حيث القضية تضر بالمجتمع.
وقالت إن عدم التصالح في قضايا الاعتداء على المستشفيات لن يكلف الدولة أموالًا ولكنه سيحمي أموال الدولة، وهو ما ظهر في الاعتداء الأخير على معهد القلب بعد تكسير غرفة القسطرة.
كانت هذه تفاصيل خبر منى مينا تطالب بعدم التصالح في قضايا الاعتداء على المستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.