"لا حذف قبل تظلم".. التموين تكشف عدد المستبعدين بالمرحلة الثالثة لتنقية البطاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن المرحلة الثالثة من حذف غير المستحقين من الدعم تستهدف إنذار 400 ألف بطاقة انطبقت عليها إحدى المعايير الـ 7 التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

وأضاف مدكور، في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن الوزارة بالتعاون مع شركات البطاقات الثلاث بدأت بالفعل في إعلام المواطنين ممن انطبقت عليهم إحدى معايير المرحلة الثالثة، عبر بون صرف المقررات التموينية أو الخبز، اعتبارًا من أول الشهر الجاري.

ونصت معايير المرحلة الثالثة على حذف كل من: "تقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه بـ30 ألف جنيه أو أكثر، ومن يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه، ومالكي الحيازات الزراعية التي تقدر بـ10 أفدنة فأكثر، ومن يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وأصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، إضافة إلى مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، ومن يمتلك سيارة موديل 2015 فأعلى".

وأكد مستشار وزير التموين، أن باب التظلم متاح منذ بدأ إعلام المواطنين ممن انطبقت عليهم إحدى المعايير، وذلك عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دعم مصر "https://www.tamwin.com.eg/".

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أكد عدم حذف أي مواطن ممن تنطبق عليهم إحدى معايير الحذف قبل التقدم بتظلم وفحصه بشكل دقيق والبت فيه.

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