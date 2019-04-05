بالفيديو.. اعترافات المتهم بقتل إمام مسجد بالهرم: "الإمام ده إبليس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان وفتحي سليمان:

حصل "الخليج 365" على مقطع فيديو يوثق لحظة ضبط المتهم بقتل إمام مسجد بمنطقة التعاون فيصل في أثناء صلاة الجمعة.

ووصف المتهم "أحمد.م" 41 سنة، أستاذ جامعي منقطع عن العمل، المجني عليه بأنه "إبليس بنفسه" نافيا تخلصه منه بسبب حديثه خلال الخطبة عن الزواج والطلاق بعد انفصاله عن زوجته، حسب ما ظهر في الفيديو.

ونفى المتهم -خلال المقطع- رغبته في التخلص من كل إمام وخطيب، مؤكدا أن الأمر مقتصر على المجني عليه، لافتا إلى أن لديه 3 أبناء "ولدين وبنت" مطالبا الأهالي بفك وثاقه وتعديل وضعيته للجلوس.

مصادر أمنية كشفت أن المتهم يدعى "أحمد.م" 42 سنة، أستاذ جامعي منقطع عن العمل، مصاب بأعراض انفصام في الشخصية، لافتة إلى أنه قتل الإمام "محمد.خ" 34 سنة، أثناء سجوده تاركا السكين في ظهره.

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وعن ترديد المتهم عبارات غير مفهومة بعد ضبطه من قبل المصلين مثل "أنا خليفة الله.. المسجد في جن" أكد المصدر أن المتهم مهتز نفسيا، وأنه سيخضع للفحص الطبي الشامل للوقوف على سلامة قواه العقلية.

مصدر مطلع على التحقيقات أفاد بأن المتهم عاطل سدد طعنتين في الظهر لإمام المسجد أثناء السجود واصفا الأمر "ضربه مرة وسحب السكينة وضربة مرة تانية وترك السكينة وهرب".

أضاف المصدر -الذي رفض نشر اسمه- أن المصلين تحفظوا على المتهم قبل هروبه، وتسليمه إلى الشرطة التي وصلت موقع الجريمة في غضون دقائق.

وأشار المصدر إلى أن إمام المسجد ويدعى "محمد" وصل مستشفى الهرم جثة هامدة، وأن السكين لا تزال في ظهره لم يتم استخراجها حتى الآن.