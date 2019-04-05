المتهم بقتل إمام مسجد في الهرم: "أنا خليفة الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

"أنا خليفة الله في الأرض" جملة رددها المتهم بقتل إمام مسجد بمنطقة التعاون فيصل وذلك عقب القبض عليه من قبل المصلين.

وقال مصدر أمني مسؤول إن المشتبه به في العقد الرابع من العمر، وأنه يعاني من أزمة نفسية، لافتا إلى أنه تعدى بسكين مطبخ كبير على الإمام في أثناء السجود تاركا إياها في ظهر الضحية محاولا الهرب.

أضاف المصدر أن صرخات الإمام قطعت خشوع المصلين الذين قطعوا سجودهم، ولاحظوا المتهم يهرول محاولا الهرب فتحفظوا عليه لحين حضور الشرطة.

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مصدر مطلع على التحقيقات أفاد بأن المتهم عاطل سدد طعنتين في الظهر لإمام المسجد أثناء السجود واصفا الأمر "ضربه مرة وسحب السكينة وضربة مرة تانية وترك السكينة وهرب".

أضاف المصدر -الذي رفض نشر اسمه- أن المصلين تحفظوا على المتهم قبل هروبه، وتسليمه إلى الشرطة التي وصلت موقع الجريمة في غضون دقائق.

وأشار المصدر إلى أن إمام المسجد ويدعى "محمد" وصل مستشفى الهرم جثة هامدة، وأن السكين لا تزال في ظهره لم يتم استخراجها حتى الآن.