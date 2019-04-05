محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بحملة أمنية مُكبرة بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة ولجنة فنية من وزارة الزراعة استهدفت مصانع إنتاج الأسمدة والأعلاف والمخصبات الزراعية والمخازن غير المرخصة. وأسفرت الجهود عن ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية بالمنطقة الصناعية الثانية بالنوبارية، وبداخله كمية من الأسمدة والمخصبات الزراعية قدرها (1,369 طن "مقلدة ومغشوشة وبدون ترخيص من وزارة الزراعة" Advertisements وأثمرت الجهود عن ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الزراعية بالمنطقة الصناعية الثانية بالنوبارية، وبداخله كمية من أعلاف الأسماك قدرها (1266,450 طن "مجهولة المصدر وبدون ترخيص من وزارة الزراعة". وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط مخزن أسمدة ومخصبات زراعية بالمنطقة الصناعية الثانية بالنوبارية، وبداخله كمية من الأسمدة والمخصبات الزراعية قدرها (35,803 كيلو جرام "مجهولة المصدر، وبدون ترخيص من وزارة الزراعة"، وبلغ إجمالي المضبوطات (1303,622 طن أسمدة ومخصبات زراعية وأعلاف الأسماك جميعها مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر وبدون ترخيص من وزارة الزراعة. تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وجاري العرض عل النيابة للتحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 13 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر داخل مصنعين ومخزن بالبحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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