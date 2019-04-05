محمد اسماعيل - القاهرة - تب- محمد شعبان:
كشف مصدر أمني مسؤول تفاصيل جديدة عن جريمة مقتل إمام مسجد أثناء صلاة الجمعة بمنطقة التعاون فيصل التابعة لقسم شرطة الهرم.
وقال المصدر إن المتهم عاطل سدد طعنتين في الظهر لإمام المسجد أثناء السجود واصفا الأمر "ضربه مرة وسحب السكينة وضربة مرة تانية وترك السكينة وهرب".
أضاف المصدر -الذي رفض نشر اسمه- أن المصلين تحفظوا على المتهم قبل هروبه، وتسليمه إلى الشرطة التي وصلت موقع الجريمة في غضون دقائق.
وأشار المصدر إلى أن إمام المسجد ويدعى "محمد" وصل مستشفى الهرم جثة هامدة، وأن السكين لا تزال في ظهره لم يتم استخراجها حتى الآن.
وعن الحالة النفسية والعصبية للمشتبه به، أكد المصدر أنه يخضع للتحقيق من قبل رجال المباحث للوقوف على سلامة قواه العقلية مرجحا أنه مهتز نفسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر طعنه مرتين وترك السكين في ظهره.. تفاصيل جديدة في مقتل إمام مسجد بالهرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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