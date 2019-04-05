مصر | مفاجأة جديدة بشأن المتهم بقتل إمام مسجد فيصل أثناء صلاة الجمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة بشأن المتهم بقتل إمام مسجد فيصل أثناء صلاة الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر أمنية، إن المتهم بقتل إمام مسجد الرحمة في شارع الأمراء بمنطقة التعاون، بفيصل، يدعى "أحمد. م" 41 سنة، أستاذ جامعي منقطع عن العمل، ومهتز نفسيًا.

المصادر، كشفت عن أن إمام المسجد المجني عليه "محمد. خ" 35 سنة، لفظ أنفاسه الأخيرة، إثر تلقيه 3 طعنات في مناطق متفرقة بالجسم.

وكانت التحريات، ذكرت أن المتهم، صاح في أثناء الصلاة بأنه المهدي المنتظر وأن الإمام "إبليس" وتخطى المصلين حتى وصل إليه وسدد إليه 3 طعنات.

Advertisements

ولقي إمام مسجد الرحمة في شارع الأمراء بالهرم، مصرعه، بعد تلقيه 3 طعنات من المتهم في أثناء أدائه لصلاة الجمعة.

وأفادت التحريات بأن المتهم، البالغ من عمره 42 سنة، تخطى صفوف المصلين أثناء الركعة الثانية، وسدد 3 طعنات في جسد المجني عليه، الذي سقط غارقا في دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله للمستشفى.

وتمكن المصلون من القبض على المتهم، وجرى تسليمه إلى قسم شرطة الهرم للتحقيق معه.