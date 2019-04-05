مصر | "الداخلية" تنعش خزينة الدولة بـ616 مليون جنيه غرامات كهرباء خلال 3 أشهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تنعش خزينة الدولة بـ616 مليون جنيه غرامات كهرباء خلال 3 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائي وتحصيل الغرامات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين، لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومي.

وأسفرت الجهود خلال 3 أشهر عن ضبط 166 قضية متنوعة "تزوير - اختلاس- إتلاف"، و728928 قضية سرقة تيار كهربائي، و3792 مخالفة شروط التعاقد، 9 آلاف قضية سرقة التيار الكهربائي للمقاهي والكافيتريات غير المرخصة:

كما تم تحصيل 819333 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى بقيمة (612،102،169) جنيه، وتحصيل 489 مخالفة شروط التعاقد بقيمة 4،384،239 جنيه بإجمالي تحصيل 819822 قضية بإجمالي مبالغ مالية محصلة قدرت بـ616،486،408 جنيه، فضلا عن تنفيذ 54082 حكم حبس جزئي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.