"العصار" يناقش مع وفد إيطالي إمكانية نقل تكنولوجيا تصنيع المسدس الـ 9 مم إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، رئيس مجلس إدارة شركة بريتا الإيطالية السيد فرانكو جوسالي، والوفد المرافق له وممثلي الجهات المعنية في مصر لبحث نقل التكنولوجيا الخاصة بتصنيع المسدسات (البريتا 9 مم).

يأتي اللقاء في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة في المجالات المختلفة إلى الشركات والوحدات التابعة لها ومنها التكنولوجيا الخاصة بتصنيع المسدسات 9 مم، حيث تم الاتفاق على زيادة التعاون بين شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة بريتا الإيطالية وتشكيل لجنة من الجانبين لبحث توطين تصنيع المسدسات (البريتا 9مم) في مصر.

من جهته، أعرب السيد فرانكو جوسالي، رئيس مجلس إدارة شركة بريتا الإيطالية، على أهمية التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي حيث يتوفر بشركاتها ووحداتها إمكانيات تكنولوجية وكوادر بشرية مؤهلة وخطوط إنتاج تضاهى خطوط الإنتاج العالمية ويتم إنتاج الأسلحة والذخائر والمعدات طبقاً لمعايير الجودة العالمية وبأسعار منافسة مما يساعد على نجاح توطين تكنولوجيا تصنيع المسدسات (البريتا 9 مم) أو أجزاء منها وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك.