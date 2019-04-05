"الصحفيين" تقرر الطعن على لائحة جزاءات الأعلى للإعلام أمام مجلس الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
قال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلس قرر الطعن على لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خاصة المواد التي وصفها بأنها "مخالفة للدستور والقانون"، أمام مجلس الدولة.
وأضاف عبدالحفيظ، لمصراوي، أن المجلس قرر أيضا تقديم بلاغ للنائب العام ضد الكيانات الموازية مع إرسال خطابات لعدد من مؤسسات الدولة "ومنها وزارة الداخلية والقوى العاملة وهيئة التأمينات" بعدم التعامل مع أعضاء تلك الكيانات وحظر استخراج كارنيهات تمنح صاحبها صفة "صحفي" أو إثبات هذه الصفة كمهنة في بطاقات الرقم القومي.
ولفت عضو المجلس إلى أنه تقرر أيضا إعادة فتح باب الإشتراك في مشروع العلاج بدءًا من الأحد المقبل، كما قرر المجلس زيادة معاشات الصحفيين بمبلغ 300 جنيه تصرف بداية من السنة المالية الجديدة بنهاية يوليو المقبل.
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