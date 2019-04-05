إجراء جديد من "الصحفيين" لمواجهة الشهادات المزورة والكيانات الوهمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كلف مجلس نقابة الصحفيين، خلال أول اجتماع له برئاسة ضياء رشوان، جمال عبدالرحيم عضو مجلس النقابة، بإعداد تقرير شامل عن ملف الكيانات الموازية، وإعداد خطابات لإرسالها إلى وزارة الداخلية؛ لمنع استخراج بطاقات شخصية تحمل صفة صحفي إلا لأعضاء نقابة الصحفيين، وكذلك مخاطبة المحافظين والوزارات لعدم منح النقابات الموازية أي امتيازات باعتبارها نقابات عمالية وليست مهنية.

كما قرر المجلس، خلال اجتماعه أمس، إعادة فتح ملف الشهادات المزورة الذي فتحه المجلس السابق في 2015، وكلف جمال عبد الرحيم بإعداد تقرير شامل حول المستجدات في هذا الأمر، وإفادة المجلس بالجامعات التي لم تتجاوب مع النقابة لإعادة مخاطبتها.