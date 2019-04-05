مرور الجيزة تحرر 4214 مخالفة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 4 آلاف و214 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1828 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ1362 مخالفة.

كما تم حجز 11 توك توك، وضبط 32 موقفا عشوائيا، وتحرير 100 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، و27 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان والتصالح الفوري في 73 حالة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.