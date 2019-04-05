صورها في أوضاع مخلة.. فتاة تتهم "كفيف" باستدراجها واغتصابها في النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

ضبطت مباحث القاهرة، "كفيف" وصديقه بتهمة استدراج فتاة بحجة تنظيف الشقة ثم قاما بالاعتداء عليها واغتصابها وتصويرها فى أضاع مخلة بمنطقة النهضة.

التفاصيل بدأت ببلاغ تلقاه قسم شرطة النهضة، من "م.و"، 14 سنة، عاملة تنظيف في المنازل، اتهمت خلاله شخص أدلت بعنوان شقته، باستدراجها إلى شقته بحجة تنظيفها ثم فوجئت باعتدائه عليها أثناء قيامها بعملها.

Advertisements

أضافت الفتاة أنها فوجئت بالشخص المعتدي عليها بأنه ضرير وأثناء مقاومتها له خرج آخر من داخل إحدى الغرف وقيدا حركتها ثم قام باغتصابها وتصويرها في أوضاع مخله، وتهديدها إن لم تواصل على الحضور إليهما فما كان منها إلا أن توجهت إلى قسم الشرطة للابلاغ عنهما.

وجه اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة بسرعة جمع التحريات وإعداد أكمنة، وتوصلت إلى أن المشكو في حقهما هما "م.س"، 45 سنة، كفيف وصديقة، "م.م"، مشيرة إلى أن المتهم الأول تواصل مع الفتاة وغيرها خلال الفترة الماضية بحجة تنظيف شقته لكنه أنكر الاعتداء عليهن.

ألقت مباحث النهضة القبض على المتهمين، واقتادتهما إلى قسم الشرطة، للتحفظ عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، تمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.