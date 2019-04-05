أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي يلتقي وفدا إيطاليا لبحث تصنيع "مسدس بريتا 9 مم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي يلتقي وفدا إيطاليا لبحث تصنيع "مسدس بريتا 9 مم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمد سعيد العصار، اليوم، فرانكو جوسالي، رئيس مجلس إدارة شركة بريتا الإيطالية، والوفد المرافق له وممثلي الجهات المعنية في مصر؛ لبحث نقل التكنولوجيا الخاصة بتصنيع المسدسات (البريتا 9مم) وذلك بديوان عام الوزارة.

اللقاء جاء في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى فى التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة فى المجالات المختلفة إلى الشركات والوحدات التابعة لها ومنها التكنولوجيا الخاصة بتصنيع المسدسات 9مم، حيث تم الاتفاق على زيادة التعاون بين شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربى) التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وشركة بريتا الإيطالية وتشكيل لجنة من الجانبين لبحث توطين تصنيع المسدسات (البريتا 9مم) فى مصر.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة بريتا الإيطالية، عن أهمية التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، حيث يتوفر بشركاتها ووحداتها إمكانيات تكنولوجية وكوادر بشرية مؤهلة وخطوط إنتاج تضاهى خطوط الإنتاج العالمية، ويتم إنتاج الأسلحة والذخائر والمعدات طبقاً لمعايير الجودة العالمية وبأسعار منافسة، ما يساعد على نجاح توطين تكنولوجيا تصنيع المسدسات (البريتا 9مم) أوأجزاء منها، وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك.