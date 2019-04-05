أخبار مصر | "صوت شباب مصر" تطلق ماراثون الخير برعاية وزارتي الشباب والرياضة والبيئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صوت شباب مصر" تطلق ماراثون الخير برعاية وزارتي الشباب والرياضة والبيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم جمعية صوت شباب مصر، تحت شعار الخير يجمعنا، اليوم، ماراثون الخير برعاية وزارتي الشباب والرياضة والبيئة، والاتحاد الرياضي للجامعات.

وتتضمن الفكرة إقامة فعالية شهرية منتظمة فى يوم الجمعة الأولى من كل شهر، ويُقام الماراثون هذا الشهر في الثامنة من صباح الجمعة 5 إبريل الجاري، ويشارك بالدراجات فى الماراثون 1000 شاب وفتاة.

ويبدأ الماراثون من دار الأوبرا إلى جامعة القاهرة، يليه مؤتمر تدشين للماراثون شهريًا بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ليلقي الكلمة الافتتاحية للاحتفالية، يليه كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ويبدأ الحفل الترفيهي بفقرات من المواهب الشبابية،

يذكر أن أهداف المارثون والاحفالية تهدف إلى حماية البيئة واستغلال الطاقة النظيفة وتوفير المحروقات والترويج للأماكن الأثرية المصرية والمستشفيات الحكومية ومحاربة السمنة لدى الشباب، وتأتي الأهداف لتنشئة جيل يُدرك قضايا بلاده.