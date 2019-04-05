انت الان تتابع وزير النقل يصدر «تذكرة واقف» بالقطارات.. اعرف شروطها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير النقل

قال وزير النقل المهندس كامل الوزير، إنه أصدر قرارا لهيئة السكة الحديد فيما يخص حجز التذاكر للقطارات المكيفة، بحيث يتم حجز التذكرة للركاب حتى في حالة اكتمال عدد الكراسي بالقطار، مع التوقيع على هذه التذاكر بكلمة "واقف" بما يعني عدم أحقيته في كرسي داخل العربة. وأكد الوزير خلال جولته التفقدية، اليوم الخميس، بورش كوم أبو راضي ببني سويف، أن هذا القرار جاء بعد شكوى من المواطنين بعدم وجود تذاكر في محطات القطارات، أو أن الموظفين على شباك التذاكر يمتنعون عن صرفها، مؤكدا أنه سيتم إتاحة تذاكر إضافية بنسبة 20% لاستيعاب كثافة الركاب، ومنعا لتعرضهم للغرامات.

وأكد أنه ليس من حق الراكب حاجز التذكرة الموقع عليها بـ"واقف"، الجلوس على الكرسي إلا بعد نزول حاجز الكرسي. وكان المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، قد استقبل وزير النقل في محطة بني سويف، إذ تفقدا المحطة وشبابيك التذاكر، ووجه الوزير بزيادة اللوحات الإرشادية بالمحطة الخاصة بتنظيم عملية الدخول والخروج