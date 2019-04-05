شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تؤجل تشكيل هيئة المكتب وتقرر الطعن على لائحة الجزاءات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، خلال أول اجتماع له، تأجيل تشكيل هيئة المكتب إلى الاجتماع المقبل، وذلك لاستكمال المشاورات بين أعضاء المجلس.

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وقرر المجلس زيادة المعاشات 300 جنيه بداية من شهر 7 المقبل، وفتح باب مشروع العلاج لمدة أسبوعين.

كما قرر المجلس الطعن على لائحة الجزاءات التى أصدرها المجلس الأعلي للإعلام، بسبب وجود عوار دستوري، وعدم دستورية بعض موادها.

كان نقيب الصحفيين قد أصدر قرارا فور توليه منصب النقيب، باستمرار محمد شبانة، قائمًا بأعمال أمين الصندوق، وخالد ميري، وكيل أول النقابة، لتيسير أمور النقابة وشؤون الأعضاء، عقب انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.