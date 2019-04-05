شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعرف على أهم الإكتشافات الأثرية الجديدة بمحافظة سوهاج × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ”الخليج 365” يقدم للقارئ أهم المعلومات عن تلك الإكتشافات والتي سوف يعلن عنها الوزير اليوم ومن أهمها عن بهو قصر الفرعون رمسيس الثانى الملحق بمعبده بأبيدوس بمدينة البلينا.

1 – الإكتشاف كان نتيجة البعثات بالمناطق الأثرية، والذى تم بمعرفة البعثة الأثرية لجامعة نيويورك والعاملة بمعبد رمسيس الثانى بأبيدوس.

2 - الكشف سوف يغير ولأول مرة شكل وخريطة المعبد الذى يقرب على اكتشافه نحو 160 عاما، ويضيف الجديد إلى معرفتنا بتخطيط وشكل المعابد وملحقاتها فى فترة الرعامسة.

3 -الصورة المعمارية لملحقات هذا المعبد ومن بينها البهو والقصر، تحاكى الملحقات الخاصة بمعبد والده سيتى الأول والذى يقع على بعد نحو 300 م جنوبا.

4-يتكون البهو من حوائط مبنية من الحجر الجيرى والطوب اللبن وكسيت أرضيته ببلاطات من الحجر الجيرى.

Advertisements

5 – تم العثور داخل الصالة الثانية على قاعدة عمود من الحجر الرملى وعتب من نفس نوعية الحجر يحمل أسم رمسيس الثانى، بالإضافة إلى كتل حجرية أخرى تحمل بقايا مناظر لنجوم كانت تزين سقف الصالة.

6 -تم العثور على ممشى حجرى أمام الباب الجنوبى الغربى للمعبد، تبين أنه يقود إلى مدخل مبنى يظهر لأول مرة وتحمل جدرانه بقايا نقش خرطوش رمسيس الثانى.

7 -أعمال الحفر كشفت لأول مرة عن واحدة من أندر الاكتشافات الأثرية وهي أحجار تدشين وتأسيس المعبد، التى حفر عليها الألقاب الملكية للفرعون رمسيس الثانى، حيث ظهر على الحجر الأخير فى كل ركن من أركان المعبد الأربعة والرابط بينها، الخراطيش الملكية لمؤسسه الملك رمسيس الثانى والتى حفر عليها أسمي التتويج والميلاد على خلفية ذهبية اللون يعلوها قرص الشمس وريشيتى الماعت ويدنوها علامة النوب المصرية.

8 – كما ستتم وإزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثانى فى أخميم بعد إعادة ترميمه وتنصيبه بالمكان وتمثال رمسيس الثاني سيصل ارتفاعه عقب الانتهاء من أعمال التجميع والترميم إلى 14 متر تقريباً، وسيتم وضعه على قاعدة بجوار تمثال ميريت آمون، والقطع التى يتم تجميعها تزن من طن إلى 5 أطنان، حيث تمت أعمال الترميم بأياد مصرية من خبراء الآثار والترميم بالأقصر وسوهاج.

9 – كما سيتم الكشف عن مقبرة بها عدة مومياوات حيوانية سيتم عرضها لأول مرة، يبلغ عددها حوالى 7 مومياوات تقريبا وحالة المومياوات جيدة، وبعضها يوجد عليها زخارف ذهبية، تعود للعصر الرومان وتم العثور على مقبرة تحتوى على جدران ملونة، بحالة جيدة، تعود للعصر المتأخر.