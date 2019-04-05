زيادة معاشات وفتح باب العلاج.. تفاصيل أول اجتماع للصحفيين برئاسة رشوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، خلال أول اجتماع له، والذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم تأجيل تشكيل هيئة مكتب المجلس للاجتماع المقبل.

كما قرر مجلس النقابة فتح باب العلاج لمدة أسبوعين، وزيادة المعاشات 300 جنيه وتقديم بلاغ للنائب العام ضد الكيانات الموازية مع إرسال خطابات لمؤسسات الدولة بعدم التعامل مع أعضاء تلك الكيانات.

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أصدر قرارا فور توليه منصب النقيب، باستمرار محمد شبانة، قائما بأعمال أمين الصندوق، وخالد ميري، وكيل أول النقابة، لتسسير أمور النقابة وشئون الأعضاء، عقب انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب و6 من أعضاء المجلس.