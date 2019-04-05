شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة مصر في الثورة الصناعية الرابعة.. الأبرز في صحف الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، أهمية مشاركة مصر في الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم وتعتمد على العلوم والتكنولوجيا، على صدر اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، اليوم الجمعة، التي أبرزت أيضا اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

كما نقلت الصحف عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية توقعه أن تتصدر مناقشات الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل عدد من الموضوعات أهمها الأمن ومكافحة الإرهاب والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والحرب على داعش والجماعات الإرهابية.

وأبرزت الصحف الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مساء اليوم على رأس وفد رفيع المستوى، يلتقي خلالها الرئيس السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، حيث من المقرر أن تتناول اللقاءات تبادل وجهات النظر تجاه أهم قضايا المنطقة وفي مقدمتها الأزمة السورية والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي في إطار تأكيد الالتزام بالمقررات الدولية بما في ذلك ما يتعلق بالجولان السورية المحتلة.

وتابعت الصحف فوز مصر بجائزة «الريادة الدولية في السياحة» لهذا العام مقدمة من المجلس الدولي للسياحة والسفر، تقديرا لجهود مصر في تعزيز قطاع السياحة المصرية.

واهتمت الصحف بالاجتماع المصري الأمريكي لبحث زيادة التعاون بين الوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية، وبرز في الصحف أيضا نجاح القوات البحرية بالتعاون مع وزارة الداخلية في إحباط محاولة كمية كبيرة من المخدرات، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة كانت على متن سفينة بالبحر الأحمر.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع افتتاح الرئيس السيسي لأعمال المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية مشاركة مصر في الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم وتعتمد على العلوم والتكنولوجيا، وقال إنه يصعب عليه للغاية عدم المشاركة في تلك الثورة.

ونقلت الصحف عن الرئيس السيسي تأكيده أن هذا الأمر يتطلب جهدا من الشباب والحكومة وأساتذة الجامعات، مطالبا المصريين بالالتفاف حول العلماء ومتابعة رؤيتهم وربطها بالواقع.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس شدد خلال اجتماعه أمس مع المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي- على ضرورة الارتقاء بدور الجامعات ومنهجية البحث العلمي للمساهمة في تغيير واقع ثقافة التعلم والمعرفة ومن ثم دعم عملية بناء الإنسان المصري ومسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، وذلك باعتبارهما ركنا أساسيا في بناء الدولة العصرية الحديثة وركيزة محورية لتلبية طموحات الدولة لتحقيق هدف التنمية المستدامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس وجه بالعمل على تطوير واقع المقاربة التعليمية في مصر، بما يسهم في استيعاب ومواكبة مردود التكنولوجيا البازغة على سوق العمل، ودعم الشباب المتميز والمتفوق علميا من المبتكرين والباحثين في ظل ما يمثلونه من طاقة وذخيرة مصر، وذلك من خلال إيجاد آلية مؤسسية فعالة بالجامعات لاكتشاف الموهوبين والعقول النابغة وذلك للانطلاق نحو المستقبل لمصلحة مصر وكذا للإنسانية جمعاء.

في سياق آخر، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الخارجية الأمريكية أكدت أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول بالخارجية الأمريكية القول إن القمة السادسة تأتي في إطار العلاقات القوية والعميقة بين البلدين، بالإضافة إلى العلاقة الوثيقة التي تجمع بين الرئيسين السيسي وترامب، مشيرا إلى أن مباحثات الزعيمين ستتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية المهمة والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن وكيفية إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى ملف الإرهاب وسبل مواجهته لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

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إلى ذلك، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيبدأ مساء اليوم زيارة إلى مصر على رأس وفد رفيع المستوى، يلتقي خلالها الرئيس السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.

ونقلت الصحيفة عن لافروف- في حديث خاص- القول إن اللقاءات التي سيعقدها ستتناول تبادل وجهات النظر تجاه أهم قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة السورية والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي في إطار تأكيد الالتزام بالمقررات الدولية بما في ذلك ما يتعلق بالجولان السورية المحتلة والتسوية السلمية في إطار حل الدولتين إلى جانب تنسيق الخطوات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وذكرت أن لافروف أكد لها أنه سيبحث أيضا في القاهرة تفاهمات السيسي- بوتين، والاستعدادات لقمة (روسيا- أفريقيا) المقرر عقدها في سوتشي أكتوبر القادم، مضيفا أن موسكو تؤكد تقديرها لما تبذله مصر من جهود في مجال مكافحة الإرهاب إلى جانب دورها في عملية المصالحة الفلسطينية.

أما صحيفة (الأخبار) أبرزت فوز مصر بجائزة «الريادة الدولية في السياحة» لهذا العام، والمقدمة من المجلس الدولي للسياحة والسفر، تقديرا لجهود مصر في تعزيز قطاع السياحة المصرية ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة السياحة رانيا المشاط القول إن تقدير المجلس الدولي للسياحة للجهود التي تبذلها مصر للنهوض بالقطاع، هي شهادة ووسام نعتز به جميعا، وأعربت عن سعادتها للفوز، مؤكدة دعم الرئيس السيسي لبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة في مصر، مشيرة إلى أن منظمة السياحة العالمية أهدت- مؤخرا- الرئيس السيسي درع المنظمة تقديرا لدعمه الفعال لقطاع السياحة ومساهمة القطاع في استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وفي شأن آخر، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية نجحتا في ضبط تشكيل عصابي حاول تهريب 2147 كجم من مادة الهيروين المخدر و99 كجم من مادة (آيس) المخدر إلى داخل البلاد، حيث تمكنت عناصر من القوات البحرية من ضبطها على متن إحدى السفن الإقليمية بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة، وتعد هذه الضبطية من أكبر الضبطيات للمواد المخدرة، حيث تقدر قيمة المضبوطات بحوالي مليارين و50 مليون جنيه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وقوات حرس الحدود، وبمشاركة فاعلة مع القوات البحرية، تم استهداف السفينة حال تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، حيث تمكنت القوات البحرية من السيطرة عليها وضبطها وطاقمها المكون من 7 أشخاص رغم صعوبة الأحوال الجوية.

ولفتت إلى أعمال التفتيش أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات داخل مخزن سري بجسم السفينة لهذا الغرض ضمت 1900 لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام وزنت جميعا طنين و147 كيلو و99 لفافة لمخدرات الآيس الخام وزنت 99 كيلو ومبالغ مالية 305 آلاف ريال إيراني و3375 روبية باكستانية و171 دولارا و4 هواتف محمولة.

في سياق مختلف، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بحثوا زيادة التعاون بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية المصرية، ووحدة التحريات المالية الأمريكية، خاصة في مجال بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات وتحسين الفعالية في مجالات التحليل المالى المتقدم والتحريات مفتوحة المصدر والتحريات عن العملات الافتراضية والتحليل الاستراتيجي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع للوفد المصري، الذي ضم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع كينيث بلانكو، رئيس وحدة التحريات المالية الأمريكية.

بدورها، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أعرب- خلال لقائه مع خوسيه دا سيلفا مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بحضور الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة- عن تقديره للتعاون القائم بين مصر ومنظمة الفاو، مؤكدا تطلع الحكومة لتعزيز هذا التعاون من أجل الاستفادة من خبرات المنظمة في مجال الزراعة والأغذية.

وأضافت أن مدبولي قال إن برامج الحماية الاجتماعية التي تبنتها الحكومة متنوعة وغير مسبوقة، وقد أسهمت في توفير السلع الغذائية وتحسين مستوي التغذية من خلال مقررات تموينية وسلع مدعومة للفئات الأكثر احتياجا.