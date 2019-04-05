شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. بدء دورة تنمية مهارات الدعاة فى اللغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن بدء دورة اللغة الأجنبية بمعمل صوتيات اللغة الإنجليزية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر. وقالت الوزارة إن التدريب سيبدأ فى تمام الساعة 12 ظهرًا بمقر الأكاديمية، يوم الأحد المقبل الموافق 7 إبريل الجارى، وعلى المتدربين الحضور قبل الموعد بنصف ساعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأحد.. بدء دورة تنمية مهارات الدعاة فى اللغة الإنجليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.