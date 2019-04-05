"خدعتني بالهدوم".. أحمد يطلب فسخ عقد زواجه بعد 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقام "أحمد م."، (29 سنة)، مضيف طيران، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر يطلب فيها فسخ عقد زواجه من "مها ت."، (26 سنة)، مضيفة طيران، بعد زواج دام لمدة 24 ساعة فقط، مبررًا في دعواه: "زوجتي خدعتني بالهدوم وهي رفيعة جدًّا بشكل مخيف".

يقول "أحمد" في دعواه التي حملت رقم 3648 لسنة 2018، إنه تزوج من "مها"، زميلته في العمل، بعد قصة حب دامت لعدة سنوات، كانت ترتدي خلال تلك السنوات "بدلة"، مفسرة بذلك بأنه "احترام".

يتذكر الزوج لحظة انتهاء الفرح، ومن أول يوم في الزواج، علم الفاجعة بأنها ترتدي كمًا من الملابس حتى تخفي نحافتها.

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يتابع الزوج: "لم أتخيل بأنها كانت تخدعني ولكني فوجئت بعد الزواج وهي بملابس البيت نحيفة جدًّا بشكل غير مقبول"، مشيرًا إلى أنها اعترفت له بأنها ترتدي ملابس كثيرة فوق بعضها كي تخفي نحافتها، "كنت بلبس 3 بناطيل شتوية تحت بنطلون البدلة حتى في الصيف، و3 بلوفرات تحت الجاكت وهو ما يعطيني حجمًا كبيرًا".

أضاف: "بعد مشاهدتي لها تركت لها المنزل، وتساءلت كيف لي أن أكمل حياتي مع زوجة خدعتني"، موضحًا بأنه بعد تفكير قرر الانفصال، لكنها رفضت وطالبته بحقها القانوني.

واستكمل "أحمد": بالرغم من أن زوجتي هي التي أخطأت، لكنها تريد أن تستولى على "شقى عمري" وتطردني من الشقة، كما أنها استولت على الذهب والذي يبلغ قيمته نحو 60 ألف جنيه، وتريد المؤخر 100 ألف جنيه.

واختتم الزوج: "بعد رفض الزوجة والرجوع عن قرارها، لجأت إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى فسخ عقد زواجي منها، وما زالت الدعوى مستمرة".