شديد البرودة ليلًا مائل للحرارة نهارًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وحسب بيان، الهيئة، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 24

شبين الكوم 14 23

طنطا 13 23

دمنهور 12 20

الإسكندرية 12 21

بلطيم 16 21

مطروح 11 20

السلوم 13 25

سيوة 15 28

بورسعيد 16 20

دمياط 14 20

الزقازيق 16 23

الإسماعيلية 12 24

السويس 12 24

العريش 13 21

رفح 13 20

رأس سدر 15 22

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نخل 05 22

نويبع 17 25

طابا 08 24

كاترين 03 21

الطور 18 25

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 15 26

مرسى علم 14 26

الفيوم 13 25

بني سويف 13 25

المنيا 12 26

أسيوط 11 26

سوهاج 13 27

قنا 14 28

الأقصر 15 29

أسوان 16 30

أبوسمبل 15 30

الوادي الجديد 14 29

شلاتين 18 28

أبو رماد 17 27

حلايب 18 27

رأس حدربة 17 26