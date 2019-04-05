حدث ليلًا| أول إجراء حكومي لزيادة أجور القطاع الخاص وظهور جديد لمبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمودي علي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

نشر الشاعر السعودي، حسان الطيار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا له مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأسرته.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تحاول وضع اتفاقيات عامة تتماشى مع قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالعلاوات التي سيجرى إقرارها هذا العام بشكل شامل.

ويرصد الخليج 365، أهم أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي:

ظهور جديد لـ مبارك وأسرته بصحبة شاعر خليجي (صور)

نشر الشاعر السعودي، حسان الطيار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الخميس، صورًا له مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأسرته.

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أول إجراء حكومي بشأن زيادة أجور القطاع الخاص

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تحاول وضع اتفاقيات عامة تتماشى مع قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالعلاوات التي سيجرى إقرارها هذا العام بشكل شامل.

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"إسكان النواب" يكشف حالات ينطبق عليها قانون تصالح مخالفات البناء

كشف النائب معتز محمود، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، تفاصيل مطالبة لجنة الإسكان مجلس الوزراء بسرعة وقف الإزالة والغرامات على العمارات والوحدات المخالفة.

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"بلونة في الاستوديو".. عكاشة يتعرض لموقف طريف على الهواء

تعرض الإعلامي توفيق عكاشة، لموقف طريف على الهواء، أثناء تقديمه لحلقة أمس من برنامجه "مصر اليوم".

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زاهي حواس: المطرية كان بها أقدم جامعة تعلم فيها سيدنا يوسف

قال زاهي حواس، وزير الدولة للآثار الأسبق، إن منطقة المطرية كان بها أقدم جامعة في التاريخ وهي جامعة أون هليوبوليس والتي تعلم فيها سيدنا يوسف عليه السلام والعديد من الفلاسفة اليونانيين.

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حوار حصري مع محافظ شمال سيناء: التنمية تستوعب توطين 3 ملايين من أبناء الوادي..ووداعًا لتصدير الخامات

هنا شمال سيناء.. بوابة مصر عبر قرون تاريخها الطويلة والتي دافعت ودفعت عن مصر كل محاولات اختراقها.. اليوم لم تعد سيناء بوابة الحدود فقط.. وإنما بوابة الوطن، نحن المستقبل الذي يفتح ذراعيه للخير القادم.

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بريطانيا تدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن حول ليبيا

دعت بريطانيا الخميس، مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع عاجل لمناقشة التوترات في ليبيا.

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"إندبندنت عربية": بوتفليقة يغادر إلى قطر وشقيقاه قيد الإقامة الجبرية

نقل موقع "إندبندنت عربية"، الخميس، أن الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة سوف يتوجه إلى قطر خلال الشهر الجاري لاستكمال علاجه، مفضلًا الإمارة الخليجية عن سويسرا خوفًا من الملاحقة القضائية.

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موسكو: لافروف يزور مصر والأردن في الفترة من 5 إلى 7 أبريل

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه سيتوجه إلى مصر والأردن في زيارة عمل خلال الفترة من 5 - 7 أبريل الجاري.

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ترامب: الاتفاق التجاري مع الصين بات قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إنه لن يعلن عن عقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينج، إلا بعد التوصل إلى اتفاق تجاري، مشيرا إلى أن ذلك الاتفاق بات قريبا.

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رئيس مجلس النواب الليبي: القوات المسلحة تستهدف تحرير ليبيا من الإرهابيين

امتدح رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة "العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة من أجل تحرير كافة المدن والمناطق الليبية.

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الشرطة الألمانية: إرهابي نيوزيلندا أرسل تبرعات لجماعة متطرفة في فرنسا

كشف متحدث باسم الشرطة الفيدرالية الألمانية، النقاب، اليوم الخميس، عن أن المتهم الأسترالي، برنتون هاريسون تارنت، مرتكب حادث الاعتداء البشع على المصلين في اثنين من مساجد نيوزيلندا.

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بوينج تعتذر عن كارثتي إثيوبيا وإندونيسيا وتتعهد بعودة آمنة لطائراتها 737 ماكس

أعرب دينيس مويلينبرج الرئيس التنفيذي لشركة بوينج، الخميس، عن اعتذاره للأرواح التي فقدت إثر تحطم طائرتي إثيوبيا وإندونيسيا ، بيد أنه أكد أن شركته لا تزال واثقة من "السلامة الأساسية" لطائراتها من طراز 737 ماكس.

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