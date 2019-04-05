بعد إعلان 7 معايير جديدة.. 5 خطوات لتظلمات الحذف من التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أول أمس، المرحلة الثالثة من حذف غير المتسحقين من الدعم، وفقًا لـ 7 معايير.

ونصت معايير استبعاد المرحلة الثالثة، على: "حذف من تقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه بـ30 ألف جنيه أو أكثر، ومن يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه، ومالكي الحيازات الزراعية التي تقدر بـ10 أفدنة فأكثر، ومن يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وأصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، إضافة إلى مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، ومن يمتلك سيارة موديل 2015 فأعلى".

فيما أعلن وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إمكانية تقدم المتظلمين ممن تنطبق عليهم إحدى المعايير بتظلم عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر، مؤكدًا عدم حذف أي مستفيد حتى يتقدم بتظلم يتم فحصه ومراجعته، وإذا ثبتت أحقيته فلن تظهر له الرسالة مرة أخرى، وإذا لم يُقبل تظلمه يتم استبعاده من منظومة التموين مع استمرار صرف الخبز له.

وفيما يلي يوضح "الخليج 365" خطوات تقديم تظلم عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر:

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1- في حالة ظهور إشارة على بون صرف الخبز المدعم، تضم أيًا من المعايير الـ 7 الخاصة بالمرحلة الثالثة من حذف غير المتسحقين، مرفقة بعبارة "البطاقة غبر مستحقة"، يجب زيارة الموقع الإلكتروني دعم مصر "https://www.tamwin.com.eg/".

2- اضغط على تظلمات عدالة.

3 - إدخال الرقم القومي الصحيح لصاحب البطاقة التموينية، وإدخال رقم البطاقة الذكية، بالإضافة إلى تحديد محافظة الصرف الصحيحة.

4- كتابة سبب التظلم، دون تقديم أي مستندات.

5- إرفاق التظلم برقم هاتف محمول صحيح مكون من 12 رقمًا.