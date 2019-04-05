احتفالات يوم اليتيم وكشف أثري جديد.. أخبار متوقعة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تتصدر فعاليات احتفالات يوم اليتيم، والتي تستمر حتي 11 أبريل الجاري، إلي جانب إعلان وزير الآثار الدكتور خالد العناني كشفًا جديدًا بمنطقة الديابات في مركز أخميم، الأخبار المتوقعة اليوم، ونرصدها في السطور التالية.

القاهرة.. يشهد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ومحافظا القاهرة خالد عبد العال والجيزة أحمد راشد، فعاليات احتفالات الدولة بيوم اليتيم، وذلك بالحديقة الدولية بمدينة نصر، حيث تنظم وزارة التنمية المحلية احتفالية كبري تتضمن تكريم عدد من الأيتام من المحافظات.

القاهرة.. تحتفي مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية بيوم اليتيم، ضمن العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تشهدها الأسبوع المقبل وتستمر حتي 11 أبريل الجاري، حيث يقيم بيت السحيمي ورشة كاريكاتير بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير.

القاهرة.. يحتفل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط باليوم العالمي للصحة، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، تحت عنوان (الصحة للجميع وبالجميع)، بمشاركة وزيرة الصحة ومدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط وجامعة الدول العربية وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين في مصر.

الرباط.. تعقد رابطة مؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الاجتماع الأول لجمعيتها العمومية ولمجلسها الإداري، في مقر الإيسيسكو بالعاصمة المغربية.

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مراكش.. تنطلق أعمال الدورة الـ44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، بمشاركة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، وحضور أكثر من 2000 مشارك، وذلك لتقييم أداء الهيئات المكونة للمجموعة ووضع استراتيجيتها المستقبلية.

سوهاج.. يفتتح وزير الآثار الدكتور خالد العناني، عددًا من المشروعات الأثرية بمركزى البلينا وأخميم، ويعلن كشفًا أثريًا جديدًا بمنطقة الديابات بمركز أخميم.

شرم الشيخ.. تنطلق فعاليات مهرجان (سيناء آمنة 2)، التي تنظمها مجموعة (إيجيبت رايدرز) لقيادة الدراجات النارية برعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة التابعة لوزارة السياحة، والتعاون مع نادي السيارات، وتستمر فعاليات المسابقة حتى 10 أبريل.

دمنهور.. تفتتح وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ البحيرة هشام آمنة ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، في السادسة مساء على مسرح أوبرا دمنهور، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور، والتى تستمر حتى 11 أبريل.

الغردقة.. تشهد مدينة الغردقة تنظيم مسابقة للسباحة مسافات طويلة 5 كيلومترات، بالتنسيق مع جمعية (بنفكر لبكرة)، لمجموعة من السباحين المشاركين في المنتخب العربي للإعاقة الذهنية لعبور المانش 2020.

واشنطن.. يلتقي وزير الخارجية اليوناني جيورجوس كاتروجالوس مع مبعوثة الأمم المتحدة إلى قبرص جين هول لوت في العاصمة الأمريكية (واشنطن).