"مش هتبقى موجودة".. كامل الوزير يعلن الحرب على حوادث القطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لعمار ورش السكك الحديدية، ضرورة العمل لمنع حوادث القطارات.

وقال الوزير، خلال اجتماعه مع عمال ورش سكك حديد كوم أبو راضي، في محافظة بني سويف، أمس الخميس: "كان هناك حوادث بقصد، وده هيتمنع ومش هتبقى موجودة، وبالنسبة للحوادث نتيجة الإهمال هيتم تحديث مواردنا ونهتم بشغلنا وهنحاسب المهمل".

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وأضاف: "لازم السكة الحديد تطلع بالساعة وتوصل بالساعة لأننا مسئولين عن مصالح الناس لأن السكة الحديد من أهم القطاعات".

جاء ذلك خلال جولة المهندس كامل الوزير وزير النقل، بورش سكك حديد كوم أبو راضى ببنى سويف لمتابعة أعمال الصيانة والعَمّرات لعربات القطارات، وهي من أكبر الورش المتخصصة في عمرة وتطوير عربات الركاب للسكك الحديدية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجرى إنشاؤها على مساحة 75 فدانا عام 1987 ويبلغ عدد العاملين بها حوالي 2000 عامل وفني ومهندس.

وقال الوزير للعمال: "بيكم وبمجهودكم هنطورها، مطالبًا العمال بإثبات نجاحهم للناس: "أنا بقول من المدير لأصغر عامل إني شايف ناس فاهمة شغلها كويس قوي".