"شوفوا العلماء بيتكلموا إزاي".. 10 رسائل من السيسي في منتدى التعليم العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، انطلاق فعاليات المنتدى العالمي الأول للتعليم والبحث العلمي الحاضر والمستقبل، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والخبراء الدوليين من عدة دول مختلفة.

ووجه الرئيس السيسي، خلال كلمته في نهاية الجلسة الأول ضمن فعاليات المنتدى 10 رسائل للشعب المصري كالتالي:.

- "في سبتمبر من العام الماضي كان لنا مساهمة في التكنولوجيا البازغة وتأثيرها على سوق العمل وتحدثنا عن ذلك في الأمم المتحدة".

- "الثورة التكنولوجية الرابعة قد تسحق جيلًا أو جيلين".

- "أتصور أن كل ما يحدث تقدم في المعرفة والعلم وقدرتنا على التنبؤ بمستقبله ستتراجع، ولا يمكن قياس حجم نتائج هذا التطور الهائل الذي يحدث الآن".

- "تأثيرات الثورة التكنولوجية الرابعة قد تكون أشد ضراوة على مجتمعات مثل مجتمعاتنا".

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- "بدأنا نرى ملامح لاختفاء النقود على سبيل المثال، يا ترى اللي كان بيتكلم في ده من 20 أو 30 سنة الناس كانت تتوقع ده يحصل فعلًا".

- "لم نشارك في الثوارت التكنولوجية الأولى أو الثانية أو الثالثة التي وقعت بالفعل في الأعوام الماضية، هيصعب عليا جدًا ألا نشارك في الثورة الرابعة، بكلم نفسي وزملائي في الحكومة والجامعات والشعب المصري، لا يجب أن تفوتنا الثورة الرابعة".

- "لابد من صياغة آلية علمية من شأنها اكتشاف العقول النابغة والموهوبين لدعمهم واستثمارهم نظرًا لكونهم قاطرة الدولة وطاقاتها الخلاقة للانطلاق نحو المستقبل ليس فقط لمصر ولكن للإنسانية جمعاء".

- "شوفوا العلماء بيتكلموا إزاي ورؤيتهم للعالم ودول بيتكلموا عن حياتنا وأبنائنا وأجيالنا القادمة، وفتحنا باب وألقينا ضوء عليه ونتمنى الاستفادة منه".

- "محتاجين نغير ثقافة التعليم في مصر".

- "ياترى المصريين بيتعاملوا مع التعليم كوسيلة لكسب العيش بأي ثقافة".