أخبار مصر | ننشر صور تمثال رمسيس الذي سيكشف وزير الآثار الستار عنه غدًا بعد ترميمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر صور تمثال رمسيس الذي سيكشف وزير الآثار الستار عنه غدًا بعد ترميمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ووفد من الإعلاميين صباح اليوم الجمعة للكشف عن تمثال الملك رمسيس الثاني بعد ترميمه وإعادة توقيفه.

وتنشر "الخليج 365" صورًا لتمثال الملك رمسيس الثاني في أخميم أثناء مرحلة ترميمه وتوقيفه.

وبدأت الوزارة مشروع ترميم منطقة آثار أخميم، يوم 7 فبراير الماضي، حيث تضمنت الأعمال "ترميم تمثال الملك رمسيس الثاني، والتنظيف والتوثيق الأثري لأجزائه، وتجميعها وإعادة تركيبها ورفع التمثال وعرضه بمكانه الأصلي بجانب تمثال الملكة ميريت آمون.

وتاريخيا، تم العثور على التمثال خلال موسم حفائر عام 1981م بالمعبد، وكان مقسما إلى لعدة اجزاء مختلفة الاحجام من الحجر الجيري.

ويبلغ الارتفاع الأصلي للتمثال 15 مترا ووزنه حوالي 45 طنا، وسيستمر العمل به خلال الاسابيع القليله المقبلة.

يذكر أن الدكتور خالد العناني سيعلن أيضًا بعد الكشف عن تمثال أخميم، عن كشف أثري هام، وكشفت مصادر عن ملامح الكشف وهو عبارة عن مقبرة تم العثور عليها منذ حوالي 7 أشهر، عن طريق مجموعة من اللصوص كان يحفرون خلسة، وتم ضبطهم خلال الحفر بمعرفة شرطة السياحة والأثار، وتحفظت الجهات القضائية علي المقبرة لعدة شهور، وبعدها تم تسليم المقبرة للجهة المختصة وهي وزارة الأثار.

ومنذ أن تسلمت الوزارة المقبرة، قامت عبر فريق من الأثريين والمرممين والعمال بـأعمال نظافة وصيانة داخل المقبرة، التي تنتمي للعصر البطلمي وصاحبتها سيدة كانت تعمل مغنية، وتحتفظ المقبرة بالعديد من المناظر التي تمثل صاحبتها في رحاب الألهة، وبعض التفاصيل التي تشير لاسم صاحبة المقبرة ووالدها ووالدتها، وتم العثور بداخل المقبرة علي تابوتين كبيرين من الحجر وخاليين من أي نقوش أو كتابات.

وتقع المقبرة في جبل الديابات بأخميم وتتبع منطقة أُثار شرق النيل،وتعتبر المقبرة من أندر المقابر التي يتم العثور عليها في سوهاج، ومازالت تحتفظ بالعديد من المناظر الملونة والسجلات التي تحدد إسم صاحبة المقبرة.

والأجزاء الأخرى من المقبرة لا توجد عليها أية نقوش أو كتابات، ومن أهم ما تم العثور داخل المقبرة خلال أعمال التنظيف بعض أجزاء من تماثيل أوشابتي وأجزاء من طيور محنطة وبقايا تماثيل خشبية، وتقرر عقب إفتتاح المقبرة خلال الزيارة المرتقبة تشكيل فريق بحثي من الوزارة برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار،وذلك لدراسة نقوش ومناظر المقبرة بشكل دقيق وعمل نشر علمي لها.

وأخميم، مدينة مصرية، تتبع محافظة سوهاج إدارياً، والمدينة عاصمة مركز أخميم.

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وهي قاعدة مركز أخميم، وهي من أقدم المدن المصرية، ذكر لها جوتييه في قاموسه عدة أسماء منها الأسماء المقدسة وهي: Khen Min أو Khenme Mik أو Khenti Min أو per Min اوMin ، وكلها تنسب إلى الإله (من) وهو إله الفلاحة عندهم.

واسمها المدني آبو، والرومي أخميم، بانوبوليس نسبة إلى الإله بان، وهو إله الفلاحة عند الرومان، ومن اسم خين مين المصري تكونت أسماء رومية أخرى وهي: خيمو خانم، واسمها القبطي شيمن أو خامين ومنه اشتق اسمها العربي أخميم.

وكانت قاعدة القسم التاسع بالوجه القبلي الذي يسمى تاكا خامينض.

وذكرها أميلينو في جغرافيته فقال: إنها وردت في كتب القبط باسم اشميمي، وقد حرفت الشين إلى خاء، وهو تغيير مألوف، فصار أخميم وهو اسمها العربي.

ووردت أخميم في كتاب المسالك لابن خرداذبة، وفي كتاب البلدان لليعقوبي من كور مصر بالصعيد، وذكرها المقدسي في كتاب أحسن التقاسيم فقال: أخميم مدينة كثيرة النخيل ذات كروم ومزارع، ثم ذكرها الإدريسي في نزهة المشتاق فقال: مدينة أخميم في شرق النيل وبها البناء المسمى بريا، وهي الآن باقية ثابتة (أي في القرن الخامس الهجري قبل أن تهدم).

ووردت في معجم البلدان، أخميم من قرى صعيد مصر، وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الأخميمية، ووردت في الانتصار فقال: أخميم بلدة قديمة واقعة في شرق النيل وبها آثار مبان قديمة، وهي مدينة الإقليم، وكان بها مقام الوالي، لأنها كانت مفردة بالولاية والآن يسكنها نائب الوجه القبلي وبها قاض وجامع قديم وعدة مدارس وبها أسواق وقياسر وفنادق وغير ذلك.

ووردت في تربيع سنة 933 هــ باسم أخميم، وفي تاريخ سنة 1231هـ باسمها الحالي القديم.

وتوجد بها آثار مدينة بانوبوليس الإغريقية القديمة. اشتهرت في العصر المسيحي بأديرتها الكثيرة. كانت في العصر العربي الأول عاصمة منطقة منفصلة عرفت منذ الفتح العربي بكور أخميم أي المدينة الرئيسية التي تتبعها أخريات، وكان يحدها شمالأً كورة قهقوة طهطا وجنوباً كورة قوص.

واشتهرت أخميم حديثا بصناعة السكر والنسيج وهي من المواقع السياحية الهامة في مصر.

المتحف المكشوف بأخميم

وتحتوي أخميم على الكثير من الآثار المصرية القديمة، وأهمها على الإطلاق تمثال ميريت آمون بمدينة أخميم، وقد سرق العديد منها من ذلك المركز اشترك في سرقتها الكثير من أصحاب السلطات في مركز أخميم.