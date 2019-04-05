شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: وزير الآثار و27 سفيرًا يزورون المحافظة لتفقد مشروعات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، سيبدأ زيارة، الجمعة، للمحافظة، تستمر لمدة يومين، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الأثرية بمركزي البلينا وأخميم، والإعلان عن كشف أثرى جديد بمنطقة الديابات بمركز أخميم.

وأوضح محافظ سوهاج، في تصريح صحفي له مساء الخميس، أن وزير الآثار سيرافقه خلال الزيارة الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، و27 سفيرًا لدول أجنبية وعربية، من بينهم سفراء فرنسا، وإيطاليا، وإنجلترا، وأيرلندا، والنمسا، والمجر، والأرجنتين، واليونان، والأردن، والكويت، والمغرب لزيارة الآثار الفرعونية بالمحافظة، والتعرف على الاكتشافات الأثرية الجديدة بها.

ولفت إلى أن الوزير سيبدأ زيارته للمحافظة بتفقد منطقة أبيدوس الأثرية بمركز البلينا، وافتتاح مركز الزوار الجديد بالمنطقة، وزيارة الكشف الأثري الجديد لبقايا معبدرمسيس، وتفقد معبدسيتي الأول، وافتتاح مشروع خفض المياه الجوفية بمعبدالأزوريون، ثم تفقد منطقة آثار مركز أخميم، والإعلان عن الكشف الأثري الجديد بمنطقة الديابات بدائرة المركز، وتفقد أعمال ترميم وإعادة تركيب تمثال رمسيس الثاني بجوار تمثال ميريت آمون.