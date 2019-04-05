شكرا لقرائتكم خبر عن ورش تدريبية لدعم النظام الوطني لحماية الطفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة عمل بالتعاون مع النيابة العامة بهدف رفع وبناء قدرات مديري وحدات الحماية العامة والفرعية بمحافظات (القاهرة، الشرقية، أسيوط)، إذ شارك في الورشة مديري وحدات الحماية العامة بتلك المحافظات، وعدد 19 مدير وحدة حماية فرعية بمحافظة الشرقية، و10 مديري وحدات الحماية الفرعية بمحافظة القاهرة و13 مدير وحدة حماية فرعية بمحافظة أسيوط، وذلك على مدار يومي 3 – 4 إبريل.

Advertisements

وتأتي هذه الورشة نتاج للتعاون المثمر بين المجلس ومكتب النائب العام والذي كان من أهم ثماره الخروج بالكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2018 الذي أصدره المستشار النائب العام بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال. ويأتي ذلك في إطار تفعيل المجلس لمنظومة الحماية الوطنية وفي إطار أنشطة برنامج التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع منظمة يونيسف وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق أشارت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن ظاهرة الأطفال المعرضين للخطر تعد اليوم من أكثر الظواهر انتشارا وأكثرها خطورة على المجتمع الأمر الذي تطلب تكاتف كل الجهود للحد من انتشار العنف والإيذاء ضد الأطفال، كما أكدت على أهمية صدور الكتاب الدوري لأعضاء النيابة العامة والذي أوجب التعاون بين أعضاء النيابة العامة ولجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل 16000 فيما يتعلق بدور النيابة العامة في شأن حالات تعرض الطفل للخطر، كما أكدت أن صدور الكتاب الدوري يعد بمثابة خطوة هامة واستباقية في مجال حماية حقوق الأطفال وركيزة أساسية لتحقيق المصلحة الفضلى لهم.

تخللت الورشة عرض شامل للإطار التشريعي الدولي والوطني الخاص بحقوق الطفل بشكل عام والخاص بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وقواعد وأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، كما تخللت الورشة شرح وتفسير الكتاب الدوري والأدوار المنوط بها كل من أعضاء خط نجدة الطفل، ومديري وحدات الحماية العامة والفرعية بالمحافظات، وسبل التعاون والتشبيك مع أعضاء النيابة العامة.