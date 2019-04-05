شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: 5 لجان لاستطلاع هلال شعبان المعظم اليوم بالتنسيق مع الإفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، استعداده لاستطلاع هلال شهر شعبان المعظم تحت رعاية الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء، بعد أن كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس عن أن غرة الشهر فلكيا غدًا السبت 6 أبريل الجارى.

وكشف الدكتور محمد غريب أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن 5 لجان لاستطلاع هلال شعبان تتوجه اليوم لمحافظات أسوان وقنا وسوهاج والفيوم ومرسى مطروح، وستضم كل لجنة عضو من معمل أبحاث الشمس وممثل عن دار الإفتاء وإمام مسجد أو رجل دين بالمحافظة .

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وأوضح أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن اللجان ستتجه للمحافظات لاستطلاع الهلال اليوم الجمعة 5 أبريل الجارى، مؤكدًا أن الأصل فى تحديد غرة الشهر للرؤية الشرعية.

ويولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة العاشرة وخمسين دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الجمعة 29 من رجب الموافق 5 إبريل "يوم الرؤية".

ويبقى الهلال الجديد فى سماء كل من مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، والقاهرة لمدة 9 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم، أما فى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 8 لـ11 دقيقة، وبذلك تكون غرة شهر شعبان لعام 1440 هجريا فلكيا يوم السبت 6 أبريل المقبل .