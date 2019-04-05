«رشوان» يستقبل وفد «الصحفيين الإماراتيين» بالنقابة

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رحب الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بالوفد الصحفي لجمعية الصحفيين الإماراتيين، برئاسة فضيلة المعينى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، في إطار زيارات الجمعية للمؤسسات الإعلامية المصرية ولمقر نقابة الصحفيين، للتعرف عليها عن قرب، ولقاء عدد من المسئولين لبيان رؤيتهم بشأن الأوضاع الصحفية. وأشار "رشوان"، إلى أن دولة الامارات والشيخ زايد خاصة لهما علاقة حب ومودة يكنها الشعب المصري لهما، بالإضافة إلى جميع مواطني الشعب الإماراتي.
وأضاف "رشوان"، خلال لقائه وفد الصحفيين الإمارتيين، والذي قام اليوم بزيارة مقر نقابة الصحفيين، ولقاء وفد مجلس النقابة "محمد خراجة، هشام يونس، عمرو بدر، محمد سعد عبدالحفيظ، أيمن عبدالمجيد" وبحضور إبراهيم أبو كيلة عضو مجلس النقابة السابق، أن الصحفيين الإماراتيين مرحب بهم في دولتهم الثانية مصر. وأوضح،
وأضاف "رشوان"، خلال لقائه وفد الصحفيين الإمارتيين، والذي قام اليوم بزيارة مقر نقابة الصحفيين، ولقاء وفد مجلس النقابة "محمد خراجة، هشام يونس، عمرو بدر، محمد سعد عبدالحفيظ، أيمن عبدالمجيد" وبحضور إبراهيم أبو كيلة عضو مجلس النقابة السابق، أن الصحفيين الإماراتيين مرحب بهم في دولتهم الثانية مصر.
وأوضح، أن مصر والإمارات دولتين كبيرتين وبينهما تشابه كبير في كافة القضايا العربية والدولية.
ضم الوفد عدد من الكتاب الصحفيين الإماراتيين، بينهم موزة مطر، وعائشة سلطان، وعائشة الكعبى، وكلثم المندوس، وراية المزروعي، ورائد الشايب، وسعد المهدي، وفهد أميري، وياسين سالم، ووفاء السويدي.
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