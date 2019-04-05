انت الان تتابع «رشوان» يستقبل وفد «الصحفيين الإماراتيين» بالنقابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رحب الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بالوفد الصحفي لجمعية الصحفيين الإماراتيين، برئاسة فضيلة المعينى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، في إطار زيارات الجمعية للمؤسسات الإعلامية المصرية ولمقر نقابة الصحفيين، للتعرف عليها عن قرب، ولقاء عدد من المسئولين لبيان رؤيتهم بشأن الأوضاع الصحفية. وأشار "رشوان"، إلى أن دولة الامارات والشيخ زايد خاصة لهما علاقة حب ومودة يكنها الشعب المصري لهما، بالإضافة إلى جميع مواطني الشعب الإماراتي.

وأضاف "رشوان"، خلال لقائه وفد الصحفيين الإمارتيين، والذي قام اليوم بزيارة مقر نقابة الصحفيين، ولقاء وفد مجلس النقابة "محمد خراجة، هشام يونس، عمرو بدر، محمد سعد عبدالحفيظ، أيمن عبدالمجيد" وبحضور إبراهيم أبو كيلة عضو مجلس النقابة السابق، أن الصحفيين الإماراتيين مرحب بهم في دولتهم الثانية مصر. وأوضح،

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