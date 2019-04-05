انت الان تتابع أعضاء بمجلس «الصحفيين»: مقاعد النقابة ليست كراسي حكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هشام يونس: العمل النقابي لا يعني تكديس المناصب كقلادات على الصدور.. وليس مقبولا أن تتدخل أشخاص وجهات في مصالح الجماعة الصحفية أو السيطرة عليها

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس نقابة الصحفيين الأول بتشكيله الجديد، برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين. وقبيل الاجتماع الحاسم لإعلان تشكيل هيئة المكتب مساء اليوم "الخميس"، دعا عدد من أعضاء مجلس النقابة، إلى ضرورة التراجع عن الخلافات وتقريب الرؤى من أجل التوصل لصيغة يتوافق حولها الأعضاء بشأن تشكيل هيئة المكتب. وقال هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين في كلمة له على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إن المهنة والنقابة تمران بفترة شديدة التعقيد، ما يُلزم الجماعة الصحفة بأن تستدعي الثوابت التي تستعصى على النسيان.

وأضاف أنه من الضروري أن نذكر أنفسنا بميراث عريق للنقابة، يجب أن نستحضره دائمًا إذا افتقدنا البوصلة وشاهت معالم الطريق، مؤكدا أن مقاعد هيئة المكتب ليست "كراسي حكم"، وليست ميراثًا مكتسبًا ولا ينبغي أن تُعامل باعتبارها منقولات شخصية، بل هي أدوار تنتظر من يقوم بها بتفان دون بحث عن مصلحة خاصة، لافتًا إلى

وأضاف أنه من الضروري أن نذكر أنفسنا بميراث عريق للنقابة، يجب أن نستحضره دائمًا إذا افتقدنا البوصلة وشاهت معالم الطريق، مؤكدا أن مقاعد هيئة المكتب ليست "كراسي حكم"، وليست ميراثًا مكتسبًا ولا ينبغي أن تُعامل باعتبارها منقولات شخصية، بل هي أدوار تنتظر من يقوم بها بتفان دون بحث عن مصلحة خاصة، لافتًا إلى أنه لا ينبغي أن تلقى حركة تغييرات رؤساء التحرير ومجالس الإدارات بظلالها على تشكيل هيئة المكتب، إذ يظن البعض أن البقاء في المشهد النقابي سيكون عاصمًا من سحب المنصب الصحفي أو حجابًا يسمح له بالتجديد مهما كان المردود المهني والأداء.

وشدد "يونس" على أن العمل النقابي يحتاج إلى وقت يجب أن يُبذل، وجهد يجب أن يُعطى، وليست المسألة تكديس المناصب كقلادات على الصدور، بحثًا عن الوجاهة التي تحتمل الأخذ دون العطاء.

وتابع: "ليس من المقبول أي تدخل من أشخاص أو جهات لا صفة لهم في المشهد النقابي، ولا حرص لديهم أصلًا على مصالح الجماعة الصحفية، سوى الرغبة في السيطرة واستعراض إمكاناتهم في الاستحواذ، وليس من المقبول أن يتم التلويح بأي منصب في أي مؤسسة صحفية أو غير صحفية واعتباره مقعدًا مكملًا لهيئة مكتب النقابة، إذ إن منطق شراء الولاءات لا ينبغي أن يطل برأسه لدى نخبة ترى نفسها ضمن قادة التنوير في هذا البلد، فما بالنا ونحن نصدر للمجتمع قيم المسئولية الوطنية والأخلاقية والثبات على الحق".

ولفت عضو مجلس النقابة إلى أنه لا ينبغي السماح بوجود صراع يختطف النقابة من أجل مصالح فرد أو أفراد، كما لا ينبغي السماح بتكرار إقصاء أو تهميش أي من أعضاء المجلس، مؤكدًا أنه لن يكون طرفًا في هذا، إذ إن الجميع منتخبون من الجمعية العمومية التي تحرص على التنوع والاختلاف، وربما التناقض في اختياراتها، عبر سجل حافل.

واستطرد، بأنه لا يجب أن يدعي أحد أنه ممثل للدولة في مجلس النقابة مهما احتل من مناصب، إذ إن أعضاء المجلس جميعًا يمثلون الصحفيين، والدولة مظلة قانونية للجميع، والنقابة جزء من مؤسساتها ولا ينبغي حسابها مع أحد أو ضد أحد.

وشدد على أن أي حديث عن وجود أعضاء "ضد الدولة" هو من قبيل "الهرطقات الأمنية" سيتم فضح مروجيها إذا لم يتوقف هذا العبث الذي يستخدم الترهيب في غير موضع والترغيب دونما حق. واستكمل قائلًا: "إن التصويت الذي جرى في مجلس النقابة السابق قبل أشهر، حول اختيار ممثليها في الهيئات الإعلامية يثبت أن مصلحة الدولة لن تكون حاضرة إلا حين تلتقي المصالح الشخصية وتتصالح، وأنه لو حدث أي تعارض مع الانحيازات، حتى لو كانت غير موضوعية فإن خطابًا آخر يتم اعتماده دون ذكر للدولة أو سياستها أو رجالها".

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ولفت إلى أن منهجًا إصلاحيًا في نقابة الصحفيين يجب أن يتم الاتفاق عليه تماشيًا مع ما تعلنه القيادة السياسية من حرص على محاربة الفساد ومطاردته، وهو ما يستلزم تجنب الشبهات والجرأة في المواجهة دون خوف من حسابات انتخابية ضيقة، أو تطلع لمناصب نختبئ وراء مقاعدها دون أن نمارس دورنا النقابي.

وأوضح "يونس" أن الأولوية يجب أن تكون للاستجابة لدعوة "لم الشمل" التي أطلقها النقيب المنتخب وتمسك بها بوضوح، وهي دعوة تقتضي وجود تضحيات بالأشخاص وليس بالمبادئ، وإعلاء مصالح الصحفيين فوق أي اعتبار حتى تطلعاتنا الشخصية.

وطالب "يونس" بأن تتراجع الخلافات، وأن تتقارب الرؤى، وأن تمتد الجسور بين أعضاء مجلس النقابة، لمنحها جذوة الأمل أن هذا الكيان سيظل يضخ في أوردة الناس ترياق "الأماني الممكنة"، مهما غامت الرؤى خارجه، أو استحالت الأحلام على بسطاء هذا الوطن.

بينما أوضح محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه يثمن كل محاولات توحيد صف مجلس النقابة، وذلك قبل اجتماع تشكيل هيئة المكتب الذي فرضت كل الظروف تأخيره، وذلك في الوقت الذي ينبغي فيه أن يترفع كل أعضاء النقابة عن الصغائر في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن محاولات لم الشمل محمودة ويدعمها أعضاء المجلس، إلا فيما يتعلق بمحاولات بعض الجهات فرض إرادتها وإدارتها للمجلس، متابعًا: "إرادتنا هي مصلحة المهنة والجمعية العمومية فقط".

ويعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أول اجتماعاته مساء اليوم الخميس، التي من المقرر خلالها تشكيل هيئة مكتب النقابة التي تضم الوكيل والسكرتير العام وأمين الصندوق.

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، قد أصدر قرارا فور توليه منصب النقيب باستمرار محمد شبانة قائما بأعمال أمين الصندوق وخالد ميرى وكيل أول النقابة، جاء ذلك القرار، نظرا لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة ولتيسير أمور النقابة وشئون الأعضاء.

يذكر أن ضياء رشوان، كان قد حسم منصب نقابة الصحفيين، فى انتخابات التجديد النصفى، التى عقدت 15 مارس الماضى، بعد حصوله على 2810 أصوات مقابل 1585 صوتا لأقرب منافسيه رفعت رشاد.

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